超特急タクヤ、メンバーに“ずっと言われる”高校時代のエピソード明かす リョウガも共感「もうやってらんねー！ってなって」

超特急タクヤ、メンバーに“ずっと言われる”高校時代のエピソード明かす リョウガも共感「もうやってらんねー！ってなって」