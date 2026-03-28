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YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「【おすすめ】リニューアルしたスパ&ホテル舞浜ユーラシアに1泊！」を公開した。動画では、スパエリアがリニューアルオープンした「スパ&ホテル舞浜ユーラシア」での1泊2日の宿泊の様子を、絶景の客室や充実した食事、極上のスパ施設とともに紹介している。



今回宿泊したのは、本館8階の「和室コーナーツイン」。客室の窓からは東京スカイツリーのほか、プロメテウス火山、シンデレラ城といった東京ディズニーリゾートの景色が一望でき、「ディズニーが見えるとテンションが上がりますね」と喜びを口にした。



夕食は館内のレストラン「ポネンティオ」でロースカツの和食セットなどを堪能。「衣が非常にサクサクです」と満足げな様子を見せた。さらに、10階の展望デッキからは美しい夜景を楽しめるほか、東京ディズニーシーのエンターテイメントプログラムの音楽もかすかに聞こえてくるなど、素晴らしい雰囲気が漂っている。



注目のスパエリアは、追加料金なしで利用できる露天風呂や希少な木材を使用した「ケロサウナ」に加え、新たに追加料金で利用できる「スパプラス」エリアが登場。約75度の「グランビューサウナ」からは舞浜エリアを一望でき、岩盤浴や足湯なども完備されている。



翌朝はレストラン「レヴァンティーナ」での朝食ブッフェ。和洋中さまざまな料理が並び、自分で作れるだし茶漬けや豊富なデザートも用意されている。海鮮を乗せただし茶漬けには「お口が幸せ」と舌鼓を打ち、充実した品揃えを満喫した。



「快適に過ごすことができました」と大満足の宿泊となった様子。ディズニー旅行の際や、温泉で癒やされたいときのホテル選びの参考にしてみてはいかがだろうか。