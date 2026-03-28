Photo: はらいさん

なんだか不思議な感覚、だけどものすごく便利です。

Samsung（サムスン）Galaxyデバイスが、Galaxy S26シリーズよりQuick ShareがAppleのAirDropに対応するよ！と発表されたのは数日前のこと。

まずは韓国で使えるようになり、日本での展開は後日発表とのことでしたが、早くも日本でも利用できるようになったため、さっそくQuick ShareとAirDrop間で写真の共有を試してみました。

いつもと同じ感覚で共有できちゃうのが最高に便利

Photo: はらいさん

Galaxy S26シリーズでは、『設定』アプリ→接続デバイス→Quick Shareの順にタップすると、「Appleデバイスと共有」が追加されているのが確認できます。

この機能はデフォルトで有効になっているとのことですが、万が一この項目自体が見つからない場合は、Quick Shareのバージョンや本体ソフトウェアが最新版になっているかご確認ください。

Photo: はらいさん

まずはQuick Shareを使って、iPhoneに画像を共有してみます。Galaxy S26 Ultraの画面には共有先のデバイス候補として、iPhoneやMacがちゃんと表示されました。なんだか不思議な感覚で未だに驚きを隠せません。

このときiPhoneやiPad、MacのAirDrop側で受信する際には、AirDropの受け取り設定を「連絡先のみ」ではなく、「すべての人」に設定しておく必要があるとのことです。

Gif: はらいさん

実際に何度か試しましたが、接続性に関してはかなり安定している印象を受けました。AndroidとiPhone間で快適かつスムーズにファイルの共有ができるって本当に素晴らしいですね。

Gif: はらいさん

今度はiPhone側からAirDropを使って、Galaxy S26 Ultraに画像を送信してみました。両デバイスとも特に問題なく、画像の送受信ができましたよ。

Galaxy S26 Ultraで画像を受け取る際ですが、承認ボタンをタップすることで『ギャラリー』アプリに画像が保存されました。ちなみに相手から画像を受け取る際に、画像のデータ量も同時に表示されたのが地味に良いなと思いました。

OSの壁を気にすることなく、気軽にコンテンツの共有ができるのは本当に便利なのですが、1点だけ気になった点がありました。

Image: Samsung

こちら下の文章をよく見ると、「Appleデバイスの検索時またはAppleデバイスとの共有時に、Wi-Fiネットワークの接続が一時的に解除される可能性があります。」と記載されていました。

Galaxy S26 UltraのQuick Shareを受信側として、AppleデバイスからAirDropを使って画像を送信しようとした際に、Galaxy S26 UltraのWi-Fi接続が一時的にオフになる現象が確かに起こりました。コンテンツの送受信に関しては特に問題ありませんでしたが、モバイルデータ通信につながっていない&Wi-Fi接続のみの状況で、ネット接続を必要とする（マップのロケーション情報やWebサイトなどの）コンテンツを受け取ると、一瞬オフラインとして表示されてしまうのが少し気になりました（※数秒待つと再びWi-Fiにつながります）。

Quick ShareのAirDrop対応化は、Galaxy S26シリーズ以外のGalaxyデバイスも対応予定とのことなので、こちらも続報に期待しましょう。

Source: Samsung Newsroom