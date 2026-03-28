CLOSE YOUR EYES密着番組配信中、名古屋公演後の打ち上げで…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月26日（木）夜９時より、７人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ・ユア・アイズ)の初となる日本単独コンサートツアーに完全密着した特別番組『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』#２を国内独占・無料配信し、無料見逃し配信中。
CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT ７』（ABEMAで独占配信中）から誕生したグループ。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・キョンべで構成される多国籍７人組ボーイズグループで、2025年４月に１stミニアルバム「ETERNALT」でデビューすると３作のアルバム全てで好成績を記録し、累計売上枚数は100万枚を突破。次世代K-POPグループとして大きな注目を集めている。
このたび「ABEMA」にて国内独占・無料配信が決定した『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』では、２月に開催された日本初の単独ツアー『CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』の全行程（東京・名古屋・大阪）に密着。ステージ上での圧倒的なパフォーマンスはもちろん、初日の緊張感漂う舞台裏や入念なリハーサル風景、そしてメンバー同士の絆が垣間見える円陣の瞬間までカメラがそのすべてを捉える。さらに爆笑必至の“日本バラエティ洗礼”企画もお届け。
３月19日（木）配信の第１話では、日本初の単独ツアー『CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』のツアー初日となる東京公演の模様をお届け。続く、３月26日（木）配信の第２話では、名古屋公演を終えた７人の打ち上げに密着。公演終わりの腹ペコなメンバーたちは、カメラを忘れて食事に夢中になり、和やかな雰囲気で食事がスタート。ケンシンが日本語の単語（たまご、いも、揚げ物など）を出題し、他のメンバーが韓国語で答える「日本語クイズ」が行われるなど、日本ツアーならではの一幕も。
打ち上げの最中、日本のメディアでも活躍できるよう“ジャパンバラエティの洗礼”として「食リポリレーチャレンジ」が発表。「全員同じコメントは禁止」「『おいしい』『うまい』『マシッソヨ』禁止」という厳しいルールの中、名古屋名物「とんぺら焼き」を食べて７人連続で食リポを成功させるという企画。序盤は禁止ワードをうっかり口にしてしまうキム・ソンミンやマージンシャン、感動のあまり「神様…」「ママ上…」と独特な表現をするソ・キョンベなど大苦戦。
しかし、何度かの失敗を経て迎えたTAKE４では、ソ・キョンベが「ABEMA様…私たちに料理を用意してくださってリスペクトします」と見事な表現を披露。最後はケンシンが言葉の代わりに立ち上がって踊り出す「ダンス食リポ」で締めくくり、見事チャレンジは大成功（？）を収めた。
続いて挑戦したのは、７人の中に１人だけ紛れ込んだ正解を阻止する「マピア（人狼）」を見つけ出す「マピアジェスチャーゲーム」。「洗濯」のお題でわざと下手に真似をするチョン・ミヌクや「くしゃみ」のお題で愛嬌たっぷりのポーズを披露するキム・ソンミン、「子犬」のお題で自分を指差すソン・スンホなどカオスなジェスチャーが連発。結果的に目標の10問正解に届かず（９問正解）、タイムアップに。
その後の犯人探しでは、チャン・ヨジュンやマージンシャンに疑いの目が集中。メンバーの多数決によりマージンシャンがマフィアとして指名されましたが、見事な演技でメンバーを騙し切った真犯人は一体誰だったのか？犯人を見破られなかったメンバーには罰ゲームとして「名古屋で一番痛い」とされる先生による足ツボマッサージが執行され、打ち上げ会場はメンバーたちの悲鳴と爆笑に包まれた。
ステージでは見られない等身大の素顔やメンバー同士の絆とバラエティセンスが爆発した名古屋の夜に密着した『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』第２話は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。また、涙の千秋楽となる大阪公演の裏側に密着する第３話は記念すべきデビュー１周年の当日となる４月２日（木）夜９時より「ABEMA」にて国内独占・無料配信。
(C)UNCORE / SLL / YG PLUS/ KADOKAWA Kプラス /テレビ朝日
このたび「ABEMA」にて国内独占・無料配信が決定した『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』では、２月に開催された日本初の単独ツアー『CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』の全行程（東京・名古屋・大阪）に密着。ステージ上での圧倒的なパフォーマンスはもちろん、初日の緊張感漂う舞台裏や入念なリハーサル風景、そしてメンバー同士の絆が垣間見える円陣の瞬間までカメラがそのすべてを捉える。さらに爆笑必至の“日本バラエティ洗礼”企画もお届け。
３月19日（木）配信の第１話では、日本初の単独ツアー『CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』のツアー初日となる東京公演の模様をお届け。続く、３月26日（木）配信の第２話では、名古屋公演を終えた７人の打ち上げに密着。公演終わりの腹ペコなメンバーたちは、カメラを忘れて食事に夢中になり、和やかな雰囲気で食事がスタート。ケンシンが日本語の単語（たまご、いも、揚げ物など）を出題し、他のメンバーが韓国語で答える「日本語クイズ」が行われるなど、日本ツアーならではの一幕も。
打ち上げの最中、日本のメディアでも活躍できるよう“ジャパンバラエティの洗礼”として「食リポリレーチャレンジ」が発表。「全員同じコメントは禁止」「『おいしい』『うまい』『マシッソヨ』禁止」という厳しいルールの中、名古屋名物「とんぺら焼き」を食べて７人連続で食リポを成功させるという企画。序盤は禁止ワードをうっかり口にしてしまうキム・ソンミンやマージンシャン、感動のあまり「神様…」「ママ上…」と独特な表現をするソ・キョンベなど大苦戦。
しかし、何度かの失敗を経て迎えたTAKE４では、ソ・キョンベが「ABEMA様…私たちに料理を用意してくださってリスペクトします」と見事な表現を披露。最後はケンシンが言葉の代わりに立ち上がって踊り出す「ダンス食リポ」で締めくくり、見事チャレンジは大成功（？）を収めた。
続いて挑戦したのは、７人の中に１人だけ紛れ込んだ正解を阻止する「マピア（人狼）」を見つけ出す「マピアジェスチャーゲーム」。「洗濯」のお題でわざと下手に真似をするチョン・ミヌクや「くしゃみ」のお題で愛嬌たっぷりのポーズを披露するキム・ソンミン、「子犬」のお題で自分を指差すソン・スンホなどカオスなジェスチャーが連発。結果的に目標の10問正解に届かず（９問正解）、タイムアップに。
その後の犯人探しでは、チャン・ヨジュンやマージンシャンに疑いの目が集中。メンバーの多数決によりマージンシャンがマフィアとして指名されましたが、見事な演技でメンバーを騙し切った真犯人は一体誰だったのか？犯人を見破られなかったメンバーには罰ゲームとして「名古屋で一番痛い」とされる先生による足ツボマッサージが執行され、打ち上げ会場はメンバーたちの悲鳴と爆笑に包まれた。
ステージでは見られない等身大の素顔やメンバー同士の絆とバラエティセンスが爆発した名古屋の夜に密着した『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』第２話は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。また、涙の千秋楽となる大阪公演の裏側に密着する第３話は記念すべきデビュー１周年の当日となる４月２日（木）夜９時より「ABEMA」にて国内独占・無料配信。
(C)UNCORE / SLL / YG PLUS/ KADOKAWA Kプラス /テレビ朝日