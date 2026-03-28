『ぽこポケ』ヒットの陰で「Switch2のタイトル不足」は続く…Wii Uの失敗を糧に任天堂が描く勝算

3月5日にNintendo Switch 2（以下、スイッチ2と表記）向けに発売された『ぽこ あ ポケモン』が、わずか4日間で220万本を突破する大ヒットとなっている。

国内販売だけで100万本を記録した背景には、日本で最も売れたゲーム『あつまれ どうぶつの森』の新作を待ち望むユーザー需要を巧みに取り込んだ"したたかな戦略"があった。後編では引き続き、スイッチ2をめぐる今後を読み解いていく。

前編記事『発売4日で220万本『ぽこ あ ポケモン』のヒットは必然だった！任天堂が仕掛けた「したたかな戦略」』より続く。

ラインナップの充実は今後の課題

ところで、スイッチ2は人気タイトルこそいくつかあるが、まだまだソフトラインナップが充実しているとは言い難いのが現状だ。

販売実績は、トップの『マリオカート ワールド』が1403万本、次点で『ドンキーコング バナンザ』425万本、『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』389万本、『カービィのエアライダー』176万本となっている。

なお、Nintendo Switchで売り上げ上位のゲームを見てみると、『マリオカート８ デラックス』7059万本、『あつまれ どうぶつの森』4932万本、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』3744万本、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』3364万本、『スーパーマリオ オデッセイ』が3027万本となる。

スイッチ2でこれらのタイトルの続編・新作が出ているかというと、『マリオカート ワールド』以外は発売されていない。開発期間もかなり必要そうだし、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』においては次が出るかも不透明な状況だ。

▲スイッチ2がさらに売れるには『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』のようなタイトルが必要だが、前作で集大成と呼べる作品が出てしまっており、次がどうなるかはわからない／画像は任天堂公式サイトより

最も必要なのは「任天堂独自のヒットタイトル」

スイッチ2はスペックの向上により、対応できるソフトの幅が大きく広がった。他機種で発売された人気作、たとえば『バイオハザード レクイエム』や『ファイナルファンタジーVII リメイク』といったタイトルが続々と販売されているわけだが、これらはラインナップの充実という点では歓迎すべき動きだ。しかし一方で、こうした他機種との共通タイトルが増えることは、スイッチ2ならではの個性や独自性を薄めてしまうという側面もある。

よそのハードでも発売されているタイトルは、それこそPlayStationやPCでもプレイできるわけで、スイッチ2ならではの強みにはならない。もちろんスイッチ2しか持っていないユーザーにとっては大きな意味を持つが、裏を返せばほかのゲーム機との差別化を難しくする要因にもなる。

では、スイッチ2には何が求められているのか。それはもちろん、任天堂やポケモンならではの独自の大ヒットタイトルである。スイッチ2でしか遊べないうえに、誰もがプレイしたくなる、そうした作品こそがハードの真価を示す。

▲好きなポケモンを集めてのんびり暮らすといった遊びも『ぽこ あ ポケモン』なら可能／画像は任天堂公式サイトより

『ぽこ あ ポケモン』は、まさしくそれにぴったりとハマるような作品である。日本一売れたゲームに雰囲気がどことなく似ていて、しかもポケモンという最強のIPものでもある。かつ、ゲームとしての体験は『どうぶつの森』とは異なっているため、今後控えている新作の邪魔にもならないだろう。

もちろん、「『どうぶつの森』のような見た目なのに、実際はそうではなかった」という失望を生んだ可能性はある。とはいえ、現状はメディアレビューもユーザーレビューもかなり高評価で、満足している人のほうが多いだろう。ポケモンシリーズでは珍しく、戦わずにのんびり遊べるゲームなのもあって、いろいろな需要を満たせている。

Wii Uの失敗を糧にした移行戦略

スイッチ2は本体セルスルーが過去最速ペースで1500万台を突破しており、いまのところ絶好調といえる。そして、次に任天堂の大ヒットタイトルが出せるようになるまでに、いかにユーザーに興味を持ち続けてもらうかがポイントとなる。

Wiiの後継機として失敗に終わってしまったWii Uと異なり、スイッチ2では前ハードをすぐに切り捨てていないのも重要な点だろう。

条件付きではあるが、「おすそわけ通信」（※対応ソフトを1本持っていれば、そのソフトを持っていない家族や友人に共有して、ローカル通信やオンラインで一緒に遊べる機能のこと）を通じてスイッチ2のソフトをNintendo Switchでも遊べるようにしており、『ぽこ あ ポケモン』にも同機能が搭載されている。さらに、スイッチ2で前世代ソフトを高画質で楽しめるモードも先日新たに追加された。

ユーザーを徐々にスイッチ2のほうへ誘導する戦略はうまくいっており、あとは任天堂の強烈なヒット作が計画通りに出せれば、さらに浸透していくのは間違いない。

▲『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』はスイッチ2で2027年発売予定。爆発的に売れるのは間違いない／画像は任天堂公式サイトより

2027年はポケモン最新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』が発売予定で、その後も先に挙げたようなビッグタイトルを出していくのだろう。その合間に、『ぽこ あ ポケモン』のようなユーザー需要を満たしたタイトルが出せれば、スイッチ2の未来は明るいものとなるはずだ。

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