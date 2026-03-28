「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−１広島」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）

西で神戸が広島に２−１で逆転勝ちし、勝ち点１６で首位に立った。０−１の後半３９分にＭＦ扇原貴宏（３４）のＰＫで同点とし、追加タイムに後半から出場したＦＷ大迫勇也（３５）が押し込み、勝ち越した。広島は３連敗で同１１のまま。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）出場の影響で、残っていた試合を実施した。

復帰したエースがいきなり存在感を発揮した。負傷で戦列を離れていたＦＷ大迫が３試合ぶりにベンチ入り。後半開始から投入されると、追加タイムに劇的な決勝ゴールを決めた。ＡＣＬＥのため未消化だった一戦を制し、チームを首位に導いた。

追加タイム４分、ＦＷジェアンパトリッキの左からのクロスをＤＦ広瀬が頭で合わせたシュートはポストに当たる。そのはね返りをゴール前に詰めていた大迫が左足で押し込んだ。「外す方が難しかった。落ち着いて決められて良かった」と千金弾を振り返った。

負傷者が続出していた神戸は直近２試合でＰＫ負け。勝ち切れない流れが続く中で、やはり頼れる存在が背番号１０だ。スキッベ監督は「自分だけが輝くのではなく、味方を生かすプレーやキープなど彼がいることが大きな助けになっている。今日のゴールも彼の経験で、いるべき所にいるゴールだった」と手放しでたたえた。大迫は「（負傷で）休んでしまったので、しっかり結果を出そうと思って後半から入った。その通り結果を出せて良かった」と安どの表情を浮かべた。

この日はＤＦ酒井も６試合ぶりにベンチ入りするなど徐々に主力も復帰しつつある。４月にはサウジアラビアでのＡＣＬＥの集中開催も控えている。「やるべきことは変わらず戦うだけ」。エースは百年構想リーグとアジアの頂点を見据えた。