イタリア代表は、２６日に行われた北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフＢ組準決勝で北アイルランドに２―０で勝ち、３大会ぶりの本大会出場に王手をかけた。

同じく決勝進出したのはボスニア・ヘルツェゴビナ。ウェールズとの準決勝で１―１のまま突入したＰＫ戦を制して決勝進出を決めたが、イタリアメディア「ラツィオ・プレス」などによると、この時、一部選手が喜ぶようなしぐさを見せていたという。Ｘ（旧ツイッター）では、その様子が拡散している。

つまりボスニア・ヘルツェゴビナの方かくみしやすいというわけだが、相手を刺激してしまったようだ。同メディアは「地元サポーターに最も支持されているサッカーページの一つであるボスニアン・フットボールは『イタリアのこの無礼さと傲慢さを見てくれ。我々がＰＫ戦で勝利した直後から、彼らはすでに祝賀を始めていた。ゼニツァでの試合で、このことは考慮に入れておくつもりだ』と反応した」と伝えた。

イタリア代表は敵地に乗り込んで決勝に臨むが、自らの行動で相手の闘志に火をつけてしまった。それだけに、イタリア国内でもネット上に「もっと謙虚であるべき」「こういうときに足元をすくわれる」などと批判的な声が上がる。アズーリは再びＷ杯に戻ってこれるか。