5月の知事選に、37歳の新顔が名乗りを上げました。立憲民主党県連は臨時の会議を開き、土田竜吾県議の知事選への擁立を正式に決めました。立憲民主党を支援する連合新潟も土田さんへの推薦を決めています。



緊急で開催された立憲民主党県連の常任幹事会。



■立憲民主党県連 大渕健代表代行

「今日の議題は1点だけ、知事選についての対応でございます。」



一部を除き非公開で行われた会議のなかで、難航していた知事選の候補者選びに一定の結論がでました。



■立憲民主党県連 大渕健代表代行

「来る県知事選挙に、土田竜吾県議・県連幹事長代理を擁立することを決めました。」



■知事選出馬を表明 土田竜吾県議

「県議会議員の土田でございます。この度の新潟県知事選挙に立候補させていただく決意をさせていただきました。若い感性・新しい力で、この新潟県を輝く素晴らしい新潟県に導けるよう、全力を尽くしてまいりたいと思っております。」



土田さんは上越市出身の37歳で、県議1期目。野党系会派未来にいがたに所属し、過去には森ゆうこ参議院議員の秘書を務めた経験もあります。県政に新しい力・若い力が必要と考え、25日に出馬を決意したといいます。



詳しい政策についてはこれからとしながらも、花角知事の柏崎刈羽原発再稼働のプロセスについて評価を問われると･･･



■知事選出馬を表明 土田竜吾県議

「県民の意思をしっかりと県政として受け止めるというところが、私の方がもっとしっかりと県民の意思を受け止められると思います。」





27日の常任幹事会では、県連として土田さんの支援を正式決定。党としての「推薦」や「支持」などはまだ決まっていません。土田さんは野党共闘にも意欲を見せました。



■知事選出馬を表明 土田竜吾県議

「広く皆様方から応援をいただけるような体制を、みんなと作っていきたいと思っております。」



詳しい政策などについては後日会見を開くとしています。

その3時間後に開かれた連合新潟の執行委員会。



■連合新潟 小林俊夫会長

「本日の執行委員会では、県知事選挙の対応を決めていきたいと思います。」



会議には、土田さんも駆けつけました。



■知事選出馬を表明 土田竜吾県議

「色々なご意見だったりアドバイスをいただいてまいりましたので、そういった課題についてしっかりとさらに県政で前に進められるように頑張りますというお話をさせていただきました。」



連合新潟は土田さんの「推薦」を決めました。



■連合新潟 小林俊夫会長

「昨日、推薦の要請もあり政策協定書も結べたということで、今日 議論をし推薦に至った。37歳という若い感性で新潟県政に対して、新たな風を吹かせてほしいという思いがある。」



前回知事選は花角知事を支持。

今回の決定の理由は－



■連合新潟 小林俊夫会長

「花角県政に対して何か致命的な失点があったとか、とても推薦・支持ができないとか決してそういうことではなかったが、今回はその土田さんが県知事選挙に臨むということで、まあそういうことであれば私たちとして支援をしようじゃないかと。」





知事選にはこのほか、元五泉市議で自営業の安中聡さんも出馬の意向を示しています。UXの取材に対し「原発の廃止を訴えたい」としていて、31日に出馬会見を予定しています。