【RIZIN】神戸でノジモフvs.グスタボのライト級王座戦 太田忍vs.金太郎、高木凌vs.カイエウェンなど発表
5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会権が27日に都内ホテルで行われ、ライト級タイトルマッチとして王者イルホム・ノジモフvs.挑戦者ルイス・グスタボなど8試合とオープニングファイト3試合が発表された。
昨年大みそかに急きょのカード変更でホベルト・サトシ・ソウザのライト級王座に挑戦し、1ラウンドわずか13秒KO勝利で王座戴冠したノジモフ。RIZINの10周年を締めくくる大会で最大ともいえるサプライズを起こした。
対するグスタボは2018年からRIZINに参戦し、得意の強烈なパンチで多くの強豪ファイターを沈めてきた。2024年9月にサトシのタイトルに挑戦するも逆にパンチを浴びて1ラウンドTKO負けを喫したが、今月に行われた『RIZIN.52』では桜庭大世のアゴを粉砕するTKO勝利で復活を飾った。
●RIZIN.53対戦カード（3月27日発表）
・ライト級タイトルマッチ
イルホム・ノジモフvs.ルイス・グスタボ
・バンタム級
太田忍vs.金太郎
・バンタム級
ダイキ・ライトイヤーvs.梅野源治
・フェザー級
高木凌vs.リー・カイウェン
・62キロ級
ジョリーvs.児玉兼慎
・フェザー級
中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
・フェザー級
松嶋こよみvs.ライアン・カファロ
・フライ級
飴山聖也vs.平本丈
昨年大みそかに急きょのカード変更でホベルト・サトシ・ソウザのライト級王座に挑戦し、1ラウンドわずか13秒KO勝利で王座戴冠したノジモフ。RIZINの10周年を締めくくる大会で最大ともいえるサプライズを起こした。
●RIZIN.53対戦カード（3月27日発表）
・ライト級タイトルマッチ
イルホム・ノジモフvs.ルイス・グスタボ
・バンタム級
太田忍vs.金太郎
・バンタム級
ダイキ・ライトイヤーvs.梅野源治
・フェザー級
高木凌vs.リー・カイウェン
・62キロ級
ジョリーvs.児玉兼慎
・フェザー級
中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
・フェザー級
松嶋こよみvs.ライアン・カファロ
・フライ級
飴山聖也vs.平本丈