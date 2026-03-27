お笑いタレントの平野ノラが26日までにオフィシャルブログを更新。同じ高校の先輩であり近所に住んでいるという、タレントの武井壮と食事を楽しんだことを報告した。



24日、「ご近所さんと夜な夜な」と題してブログを更新した平野。絵文字を交えながら「昨日の夜は、同じ修徳高校のパイセンでもあり家がめちゃくちゃ近所の壮武井氏と やっとご飯に行けました！」と武井との関係とともに報告し、「近所だから寝かしつけ後にさっと徒歩数歩のお店で合流」だったと明かした。



食事会については、「最高に美味しいお店なのも良くて久しぶりにワイン飲んだ」と大満足の様子をつづり、武井との２ショットを公開。



最後に「地球規模の男の進展が本当に面白いです！センパイ恋愛もがんばるんばー！笑」と武井にエールを送り、ブログを締めくくった。