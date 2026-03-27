フィリピン刑務所から韓国闇社会を牛耳った「麻薬王」が電撃送還　国内流通・密輸の容疑概ね認める

韓国で「麻薬王」と呼ばれ、最近フィリピンから国内へ送還されたパク・ワンヨル（48）に対し、韓国警察が拘束令状を請求した。パク・ワンヨルは、警察が重点的に取り調べていた麻薬密輸および国内流通の容疑を概ね認めたと伝えられている。

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3月26日、警察によると、本事件の集中捜査官庁である京畿（キョンギ）北道警察庁は、前日にパク・ワンヨルを相手に取り調べを行い、同日、麻薬類管理法違反の疑いで拘束令状を請求した。拘束前被疑者尋問（令状実質審査）は、27日に議政府（ウィジョンブ）地裁で行われる予定だ。

警察はパク・ワンヨルに対し、これまでの共犯者らへの捜査で状況を把握していた2件の麻薬密輸および国内流通の容疑を集中的に追及した。

フィリピンに収監されていたパク・ワンヨルは2024年6月、共犯者に指示してフィリピンからヒロポン（覚醒剤）1.5kgをコーヒー袋に入れる手法で仁川（インチョン）空港を通じて密搬入し、同年7月には、身元不明の外国人を通じて南アフリカからヒロポン3.1kgが入ったキャリーバッグを共犯者に渡す手法で金海（キメ）空港へ密搬入した疑いがある。

パク・ワンヨル（写真＝共同取材）

国内流通に関連する容疑は、2019年11月から2020年にかけて共犯者らと共にソウル、釜山（プサン）、大邱（テグ）などで麻薬類を販売した疑いである。消火栓や郵便ポストに麻薬を隠しておき、購入者に座標を教える、いわゆる「投げ込み（デッドドロップ）」手法による流通で、警察は現在までに流通した麻薬類が、ヒロポン約4.9kg、エクスタシー約4500錠、ケタミン2kg、LSD 19錠、大麻3.99gなど、時価約30億ウォン（日本円＝約3億1797万円）規模に上ると推定している。

パク・ワンヨルは前日、約10時間にわたる取り調べの過程で、大部分の容疑を認めたとされる。ただし、一部の自身に不利な供述や具体的な事実などについては否認しているとのことだ。

現在、警察はパク・ワンヨルの犯罪収益についても、専担チームを編成して追跡している。

パク・ワンヨルは2016年にフィリピンで韓国人3名が殺害された、いわゆる「サトウキビ畑殺人事件」の重要人物として知られる人物だ。収監後も麻薬流通を展開し、「麻薬王」として悪名を轟かせた。現地で2度の脱獄騒動を起こした末、最終的に殺人罪などの容疑で懲役60年を言い渡されたが、その後も「豪華な刑務所生活」が議論を呼びながら、フィリピンの刑務所から韓国国内への麻薬流通事業を続けていたとされる。

政府は過去9年間、パク・ワンヨルの送還に向けて多角的な努力を傾けてきた。李在明（イ・ジェミョン）大統領までもが今月初めのフィリピンとの首脳会談で、直接パク・ワンヨルの引き渡しを要請した結果、約10年ぶりとなる前日の25日、韓国へ電撃送還された。

送還された当日は多くの報道陣が現場に詰めかけたなか、パク・ワンヨルはある記者に気づいたかのように指を差し、「お前は男でもねえよ」と罵倒し、再び話題となっていた。

（記事提供＝時事ジャーナル）