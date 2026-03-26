AKB48新センター・伊藤百花、理想のセンター像は「大島優子」

今、注目の女の子を紹介する『anan』で連載中の「イットガール」。今回はアイドルの伊藤百花さんです。

昨年、結成20周年を迎え、歴代OGとの共演でも大いに話題を呼んだAKB48。その最新シングル『名残り桜』で新センターに抜擢されたのは、19期生の伊藤百花さん。

「ずっと『センターになりたい』と目標を口に出していたので、嬉しい半面、プレッシャーも大きかったです。歌番組で初披露した時は、緊張で顔がこわばってしまったんですけど（笑）、ポジティブな反響もたくさんいただけて嬉しかったです」

理想のセンター像として名前を挙げるのは、大島優子さん。

「去年はじめてご一緒させていただいたのですが、仲間想い、ファン想いな人間性が素敵で。大島さんのように、そこにいるだけで周りまで明るく照らせる“太陽のようなセンター”になるのが、今の目標です！」

伊藤百花

いとう・ももか 2003年生まれ。2024年3月にAKB48に加入し、2025年に正規メンバーへ昇格。1stフォトブック『百花ずかん。』（光文社）が発売中（現在はkokodeブックスのみで販売）。