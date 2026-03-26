【まとめ買い特集】4月目前！春に読みたい青春マンガ、一気読みしませんか？『スキップとローファー』『ありす、宇宙までも』など【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、春に読みたい青春マンガを厳選してご紹介。あっという間に4月も目前。爽やかな青春を浴びたいあなたも、新しい挑戦に踏み出したいあなたも、ご紹介するタイトルとともに春を楽しんでみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■スキップとローファー（現在12巻）
価格：7,458円（483pt還元！）
スキップとローファー
岩倉美津未、今日から東京の高校生！ 入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！ だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！
■薫る花は凛と咲く（現在22巻）
価格：12,100円（590pt還元）
薫る華は凛と咲く
とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校２年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?
■3月のライオン（現在18巻）
価格：13,662円（1,216pt還元）
3月のライオン
その少年は、幼い頃すべてを失った。夢も家族も居場所も──。この物語は、そんな少年がすべてを取り戻すストーリー。その少年の職業は──やさしさ溢れるラブストーリー。
■ありす、宇宙までも（現在6巻）
価格：4,554円（152pt還元）
ありす、宇宙までも
目指せ！日本人初女性宇宙飛行士コマンダー
朝日田ありすは、容姿端麗で人気者。
彼女は幼い頃
両親からバイリンガル教育を受けていたが、
その死によって結果的に
どちらの言語も拙くなり、
日々の授業についていくことができない。
そんな中ありすが出会ったのは、
孤高の天才・犬星くんで…？
■ブルーピリオド（現在18巻）
価格：13,574円（1,078pt還元）
ブルーピリオド
成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じて生きる高校生・矢口八虎（やぐち やとら）は、ある日、一枚の絵に心奪われる。その衝撃は八虎を駆り立て、美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウうんちく満載、美大を目指して青春を燃やすスポ根受験物語、八虎と仲間たちは「好きなこと」を支えに未来を目指す！
※本ページで紹介する情報は、2026年3月26日17時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■スキップとローファー（現在12巻）
スキップとローファー
岩倉美津未、今日から東京の高校生！ 入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！ だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！
■薫る花は凛と咲く（現在22巻）
価格：12,100円（590pt還元）
薫る華は凛と咲く
とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校２年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?
■3月のライオン（現在18巻）
価格：13,662円（1,216pt還元）
3月のライオン
その少年は、幼い頃すべてを失った。夢も家族も居場所も──。この物語は、そんな少年がすべてを取り戻すストーリー。その少年の職業は──やさしさ溢れるラブストーリー。
■ありす、宇宙までも（現在6巻）
価格：4,554円（152pt還元）
ありす、宇宙までも
目指せ！日本人初女性宇宙飛行士コマンダー
朝日田ありすは、容姿端麗で人気者。
彼女は幼い頃
両親からバイリンガル教育を受けていたが、
その死によって結果的に
どちらの言語も拙くなり、
日々の授業についていくことができない。
そんな中ありすが出会ったのは、
孤高の天才・犬星くんで…？
■ブルーピリオド（現在18巻）
価格：13,574円（1,078pt還元）
ブルーピリオド
成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じて生きる高校生・矢口八虎（やぐち やとら）は、ある日、一枚の絵に心奪われる。その衝撃は八虎を駆り立て、美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウうんちく満載、美大を目指して青春を燃やすスポ根受験物語、八虎と仲間たちは「好きなこと」を支えに未来を目指す！
※本ページで紹介する情報は、2026年3月26日17時現在のものです。