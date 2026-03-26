元AKB48・入山杏奈、プライベートで飲む大物タレントを実名告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』最終回となる#12を３月24日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
３月24日（火）放送の#12では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」最終章を放送。
スタジオゲストには、グラビアアイドルの橋本梨菜と真島なおみが登場。「お酒のやらかしエピソード」をテーマにしたトークを展開。
番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が。１人の男性に４人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった１組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末にスタジオは大興奮。
また、スタジオではゲストのAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカの意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と意外な大物タレントや芸人の名前を挙げる。「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘った。
一方、今井はお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と仲が良く、よく一緒に飲んでいると告白。「『飲める飲める言って全然飲まないやんか』って言われて、アンジェもカチーンってきた」という今井は、日本酒を「お互い100合ぐらい飲んで」と破天荒すぎる飲み合いバトルに発展したことを明かした。MC陣から「100合!?」と思わず疑いの声が上がる中、今井は「めちゃくちゃやり合ったけど、お互いベロベロで帰って、どっちが勝ったか分からず」「無駄な100合飲んだ」とオチをつけ、スタジオを沸かせた。そんな本放送は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
そして、最終回を迎えた本番組の新シーズン『愛のハイエナ season６』が放送決定。また、「ABEMA」が４月11日（土）に開局10周年を迎えることを記念し、４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。11日（土）夜11時から翌12日（日）深夜１時にかけては、『愛のハイエナ』シリーズの特別編として『あつまれ ハイエナの森』を生放送。ニューヨークとさらば青春の光がネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちをスタジオで徹底追及。ゲストは、今後順次発表予定。また11日（土）18時からは『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』も実施。山本裕典が30時間の“限界突破マラソン”に挑む雄姿をお届けしながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定。
（C）AbemaTV, Inc.
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
スタジオゲストには、グラビアアイドルの橋本梨菜と真島なおみが登場。「お酒のやらかしエピソード」をテーマにしたトークを展開。
番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が。１人の男性に４人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった１組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末にスタジオは大興奮。
また、スタジオではゲストのAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカの意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と意外な大物タレントや芸人の名前を挙げる。「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘った。
一方、今井はお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と仲が良く、よく一緒に飲んでいると告白。「『飲める飲める言って全然飲まないやんか』って言われて、アンジェもカチーンってきた」という今井は、日本酒を「お互い100合ぐらい飲んで」と破天荒すぎる飲み合いバトルに発展したことを明かした。MC陣から「100合!?」と思わず疑いの声が上がる中、今井は「めちゃくちゃやり合ったけど、お互いベロベロで帰って、どっちが勝ったか分からず」「無駄な100合飲んだ」とオチをつけ、スタジオを沸かせた。そんな本放送は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
そして、最終回を迎えた本番組の新シーズン『愛のハイエナ season６』が放送決定。また、「ABEMA」が４月11日（土）に開局10周年を迎えることを記念し、４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。11日（土）夜11時から翌12日（日）深夜１時にかけては、『愛のハイエナ』シリーズの特別編として『あつまれ ハイエナの森』を生放送。ニューヨークとさらば青春の光がネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちをスタジオで徹底追及。ゲストは、今後順次発表予定。また11日（土）18時からは『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』も実施。山本裕典が30時間の“限界突破マラソン”に挑む雄姿をお届けしながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定。
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