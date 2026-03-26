女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125話）が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

雨清水トキ（郄石あかり）は松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）に見守られながら、錦織丈（杉田雷麟）にレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。「着るもの一つとっても、あの人を縛りつけちょった」などと激しく後悔。トキは前を向けるのか。イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から依頼された回想録は果たして。

激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界を彷徨い、日本に辿り着いた外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、国境を越えて結ばれた2人の物語。この世はうらめしい。けど、すばらしい。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。