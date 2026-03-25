意図通りに加速できる極めてリニアな走行感

英国へやって来た、次世代BMWのiX3。試乗した50 xドライブはツインモーターとなり、リア側を駆動するのは永久磁石を用いない他励同期モーターで、326psを発揮する。空転させるのに有利な167psの非同期モーターが、フロント側を担当する。

【画像】EVの新基準を設定 BMW iX3 50 xドライブ サイズの近い電動SUVはコレ 全164枚

統合されたパワートレインを、BMWの技術者は強みだと主張する。一般的な走行条件では、減速の98％は回生ブレーキが担うという。また、モーターの反応速度は数ミリ秒と瞬間的で、一体化された構造なため、精緻な制御も可能だそうだ。



BMW iX3 50 xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

果たして、その走行感は極めてリニア。不満ないパワーを引き出せるが、過剰感もなく、意図通りに加速できる。それでいて、通常走らせるのは強力なリア側のモーターで、スポーティさも滲ませる。

現実的な航続距離は、高速道路を巡航させた条件で640kmほど。市街地なども含めた平均は、720km程度になるはず。2026年のバッテリーEVとして、秀でた数字といえる。

パドル調整できない回生ブレーキ 乗り心地は硬め

ステアリング裏にパドルがなく、回生ブレーキは手元で調整できない。アナログ感を愛するユーザーが多いブランドだけに、不可解な判断ではある。そのかわり、運転支援システムと同期し、効きが自動的に制御されるアダプティブ・モードの洗練度は高い。

筆者は、ブレーキ版のアダプティブ・クルーズコントロールに近いと感じた。自然で滑らかに速度調整され、停止まで対応し、基本的にはブレーキペダルへ殆ど触れずに運転できる。やや反応を予測しにくいシステムに慣れて、制御を信頼できればだが。



BMW iX3 50 xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

サスペンションは、前がストラット式で、後ろがマルチリンク式。アダプティブダンパーやエアスプリングは備わらず、電力消費を抑えている。

乗り心地と姿勢制御は、格上のiXを彷彿とさせるほど上質。基本的には硬めで、センターラインのキャッツアイを踏むと、ゴツゴツという振動が届くけれど。

最大の魅力はシャシーの動的特性

ステアリングの反応は非常にスムーズで、重み付けは軽すぎず重すぎず。レシオも丁度良い。手のひらには、狙い通り確かな感触も伝わってくる。身のこなしは機敏でありつつ、安定性も高く、2.3tに迫る車重を感じさせないほど。

多くのデジタル技術を実装し、まったく新しいプラットフォームを採用したiX3。だが何より、最大の魅力はシャシーの動的特性にあるという点が、BMWらしい。同じ構造を採用する、今後のモデルへの期待も膨らむ。



BMW iX3 50 xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

英国価格は、試乗したBMW iX3 50 xドライブ Mスポーツで6万8387ポンド（約1436万円）。追ってお手頃なシングルモーター版も登場する予定だが、プラグイン・ハイブリッドのX3と同等の価格帯を目指すと、同社は主張している。

EVの新基準を設定する画期的な仕上がり

航続距離だけでなく、車内空間や乗り心地、動力性能、軽快な操縦性など、多くの強みを獲得した新しいiX3は、新基準を設定する画期的な仕上がりにある。急速充電も最大400kWと高速で、エンジン車から乗り換えても強い不満を抱く人は限られるだろう。

回生ブレーキを任意に調整できないことや、タッチモニターで殆どの車載機能を操作することなど、気になる部分は存在する。ロータリーコントローラーの省略は、確実に惜しい。しかしBMWは、それらに対し最善を尽くしたように思う。



BMW iX3 50 xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

運転体験は間違いなく優れ、ブランドらしい動的特性が確かに備わる。技術者による入念なファイン・チューニングの成果を、実感できる。乗る時間が長くなるほど、iX3の印象は良くなるような気がした。

◯：飛躍的な進化を感じる電動技術 優れる運転体験 洗練されたスタイリング

△：デジタル過多なインテリア 手元で調整できない回生ブレーキ やや落ち着きに欠ける乗り心地

BMW iX3 50 xドライブ Mスポーツ（英国仕様）のスペック

英国価格：6万8387ポンド（約1436万円／試乗車）

全長：4782mm

全幅：1895mm

全高：1635mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：4.9秒

航続距離：790-804km

電費：5.6-6.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2285kg

パワートレイン：非同期モーター（前）＋他励同期モーター（後）

駆動用バッテリー：108.7kWh

急速充電能力：400kW（DC）

最高出力：469ps

最大トルク：65.6kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



BMW iX3 50 xドライブ Mスポーツ（英国仕様）