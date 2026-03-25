昼と夜で2つの顔。姫路駅前地下街に「喫茶ラヴリ／YORU NO MARUMASA」オープン

ATE-LINKは3月20日、新店舗「喫茶ラヴリ／YORU NO MARUMASA」を、姫路駅前地下街の「グランフェスタ5番街」にてオープンします。

■昼は喫茶店「喫茶ラヴリ」、夜はビストロ酒場「YORU NO MARUMASA」として営業

同店は、昼には喫茶店「喫茶ラヴリ」、夜にはビストロ酒場「YORU NO MARUMASA」として営業する飲食店です。

「喫茶ラヴリ」では、総重量1kgを超えるボリュームが特徴の「チキンカツ焼き飯」を看板メニューに、ランチを提供します。「チキンカツ焼き飯」は、焼き飯に、揚げたてのチキンカツを組み合わせた一皿となっています。

「YORU NO MARUMASA」では、「国産牛もも肉のローストビーフ」や「スペアリブの柔らか煮込み」、「濃厚ミートグラタン」といったビストロ定番メニューのほか、エビマヨや麻婆豆腐などジャンルにとらわれない料理も提供します。

■店舗概要

店名：喫茶ラヴリ／YORU NO MARUMASA

オープン日：2026年3月20日

場所：駅前地下街グランフェスタ5番街

営業時間：

＜喫茶ラヴリ＞11：00〜15：00（L.O.14：30）

＜YORU NO MARUMASA＞16：00〜23：00（L.O.22：30）

席数：28席

定休日：不定休

（フォルサ）