日向坂46、日本大学卒業式に登場で話題「ものすごいサプライズ！」 学長式辞では「クリフハンガー」言及で伏線
アイドルグループ・日向坂46が、25日に開催された日本大学の卒業式に登場して話題となっている。
【写真】全員集結！日大卒業式に登場した日向坂46
日向坂46の公式Xでは、花束を持ったメンバーの集合写真とともに「日本大学さんの卒業式に日向坂46が出演させていただきました」と報告。「学生の皆さまご卒業おめでとうございます!!」と卒業生の門出を祝った。
SNSでは、「日大卒業式に日向坂46!?」「まさかすぎる」「ものすごいサプライズ！」「ほんとにうれしすぎる！」などの声のほか、日向坂46の最新曲が「クリフハンガー」であることから、「学長がクリフハンガーの話をした時にまさか…とは思ったけど、本当に卒業式に日向坂が来ました!!」と、卒業式に参加した学生と思われる投稿も。
日本大学のHPに掲載されている大貫進一郎学長の式辞では、締めくくりの言葉として「これから歩む未来はVUCAとも称される予測不能な時代で、決して平坦な道ばかりではないかもしれません。それこそ、時として、崖にぶら下がるようなピンチを経験することもあるでしょう。映画やドラマでは、ピンチの場面のまま物語が終わり、結末を示さないこともよくあります。いわゆる、『クリフハンガー』と呼ばれる手法です。しかし、実社会にいる私たちは、ただ次の展開を見つめる観客ではなく、自らの手でその続きの物語を描くことができるのです。変化の激しい過渡期を柔軟に乗り越え、新しい日常を築き上げてきた皆さんならば、『自主創造』の精神で自ら道を切り拓き、時に誰かを傍らで支え、多様な仲間と協働することで、どんなピンチも必ず乗り越え、素晴らしい物語を紡いでいけると私は確信しています」という言葉を贈っていた。
【写真】全員集結！日大卒業式に登場した日向坂46
日向坂46の公式Xでは、花束を持ったメンバーの集合写真とともに「日本大学さんの卒業式に日向坂46が出演させていただきました」と報告。「学生の皆さまご卒業おめでとうございます!!」と卒業生の門出を祝った。
SNSでは、「日大卒業式に日向坂46!?」「まさかすぎる」「ものすごいサプライズ！」「ほんとにうれしすぎる！」などの声のほか、日向坂46の最新曲が「クリフハンガー」であることから、「学長がクリフハンガーの話をした時にまさか…とは思ったけど、本当に卒業式に日向坂が来ました!!」と、卒業式に参加した学生と思われる投稿も。