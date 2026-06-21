熊本市のグラウンドで、巨大な“砂の渦”がカメラに捉えられた。渦はグラウンドを横切り、一時、人に迫る様子もみられた。竜巻とは異なり、「塵旋風（じんせんぷう）」と呼ばれる上昇気流の自然現象だという。球児たちに迫った砂の渦熊本市の少年野球大会が行われていたグラウンドで、13日午後2時半頃に撮影されたのは、子どもたちの目の前に現れた“砂の渦”だ。砂を巻き上げながら上昇する「塵旋風」と呼ばれる現象で、人よりも