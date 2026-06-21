女性アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が21日、来年1月にグループ初の東京ドームコンサートを開催することを公式サイトで発表した。「日頃より、＝LOVEを応援していただき誠にありがとうございます。＝LOVEinTOKYODOMEの開催が決定いたしました！」と発表。来年1月19、20日の2日開催となる。公式Xにも動画を投稿。制服衣装姿のメンバーたちが、東京ドームの人工芝上でデビュー曲「＝LOVE」のイントロを踊る