ジャック・クエイド、俳優復帰のメーガン妃と共演した感想を聞かれ、他の出演者を称賛
Amazonの新作映画『Close Personal Friends（原題）』で、『SUITS／スーツ』以来8年ぶりに俳優業に復帰したメーガン妃。同作で共演したジャック・クエイドが、妃との共演について感想を求められると、話題を変えるかのように他の出演者を称賛した。
【写真】メーガン妃の俳優時代 『SUITS／スーツ』フォトギャラリー
『エンターテイメント・トゥナイト』によると、ジャックはローマで開催されたドラマ『ザ・ボーイズ』最終シーズンのプレミアに来場。レッドカーペットで同番組の記者からメーガン妃と共演したことについて感想を聞かれ、「すごかった」とコメント。しかしすぐに話題をそらし「主要キャストは僕、ブリー・ラーソン、ヘンリー・ゴールディング、リリー・コリンズです。皆さん、本当に素晴らしい人たちでした。撮影現場では毎日、皆がお互いを笑わせようと頑張っていましたよ」と、他の共演者を称賛したという。
イギリスのヘンリー王子との結婚を機に、俳優業から離れていたメーガン妃だが、昨年11月、米カリフォルニア州パサデナにて、Amazon MGM Studiosの新作『Close Personal Friends（原題）』の撮影に参加する姿を写真に撮られた。
IMDbによれば、同作は『恋人を取り戻すには』のジェイソン・オーリーが監督を務め、『Love， サイモン 17歳の告白』や『恋人を取り戻すには』のアイザック・アプテイカーと共に脚本を担当。有名人カップルと一般人カップルがサンタ・バーバラで出会い、意気投合する物語を描く。これまでの報道によると、メーガン妃は本人役として登場し、はプールサイドで撮影していたという。
当時、関係者はPage Sixに対し、「これはメーガン妃にとって非常に大きな出来事です、彼女が真に愛することへの復帰を意味しています」とコメント。メーガン妃はこれまでも多くのオファーを受けていたが、本作が初めてしっくりきたといい、俳優業への本格復帰への試金石になると語っていた。
【写真】メーガン妃の俳優時代 『SUITS／スーツ』フォトギャラリー
『エンターテイメント・トゥナイト』によると、ジャックはローマで開催されたドラマ『ザ・ボーイズ』最終シーズンのプレミアに来場。レッドカーペットで同番組の記者からメーガン妃と共演したことについて感想を聞かれ、「すごかった」とコメント。しかしすぐに話題をそらし「主要キャストは僕、ブリー・ラーソン、ヘンリー・ゴールディング、リリー・コリンズです。皆さん、本当に素晴らしい人たちでした。撮影現場では毎日、皆がお互いを笑わせようと頑張っていましたよ」と、他の共演者を称賛したという。
IMDbによれば、同作は『恋人を取り戻すには』のジェイソン・オーリーが監督を務め、『Love， サイモン 17歳の告白』や『恋人を取り戻すには』のアイザック・アプテイカーと共に脚本を担当。有名人カップルと一般人カップルがサンタ・バーバラで出会い、意気投合する物語を描く。これまでの報道によると、メーガン妃は本人役として登場し、はプールサイドで撮影していたという。
当時、関係者はPage Sixに対し、「これはメーガン妃にとって非常に大きな出来事です、彼女が真に愛することへの復帰を意味しています」とコメント。メーガン妃はこれまでも多くのオファーを受けていたが、本作が初めてしっくりきたといい、俳優業への本格復帰への試金石になると語っていた。