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著名投資家が解説する「プライベートクレジット」の正体。非上場融資市場の闇は「サブプライム問題の再放送のドラマに見える」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」にて「プライベートクレジット問題をそもそも論から解説しました。」と題した動画を公開した。



動画では、金融業界で懸念が高まる「プライベートクレジット問題」の概要と、新たな金融危機の引き金になり得る構造を解説。現在の状況は「サブプライム問題の再放送のドラマに見える」という核心的な結論を提示している。



田端氏はまず、プライベートクレジットを「非上場で、かつ負債を扱うマーケット」と定義し、日本人に馴染みのある言葉で言えば「ノンバンク」に該当すると説明する。銀行の厳しい融資審査を通らない企業に対し、10〜15%という高い金利で長期資金を貸し出す仕組みであり、現在その市場規模は世界で約300兆円にまで膨れ上がっているという。



問題の核心として、田端氏は「時価評価が行われないブラックボックス化」と「流動性の欠如」を挙げる。上場債券と異なり市場価格が透明化されていないため、運用実態が悪化しても投資家からは見えにくい。さらに、AIの台頭により、資金の貸出先であるSaaS企業の倒産リスクが高まっている点に触れ、投資家からの解約が殺到すれば「取り付け騒ぎ」のような流動性危機に陥ると指摘した。



この事態に対し、田端氏は米JPモルガン・チェースのCEOが提唱する「ゴキブリ理論」を引用。「1匹見つけたら100匹〜1000匹ぐらいいるんじゃねえか」と述べ、表面化した少数の破綻が、水面下で広がる巨大なリスクの氷山の一角である可能性を警告している。



最後に田端氏は、現在の状況を映画『マネー・ショート』で描かれたリーマン・ショック前夜になぞらえ、「サブプライム問題の再放送のドラマに見える」と表現した。投資家に対し、高利回りに目を奪われず、ブラックボックス化した金融商品への警戒を促すとともに、金融システムの仕組みを理解して「正しく怖がる」ことの重要性を説いて動画を締めくくった。