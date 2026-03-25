体をしっかりリカバリーできる快眠＆疲労回復ギア7選【新生活ベストバイ】

【新生活ベストバイ】

春は新生活が始まる季節。引っ越しして新しい部屋に移ったり、ライフステージが変わって新しい日常が始まったりと、ワクワクでいっぱいの時期だ。とはいえ、物価は上がる一方で、「本当に必要なモノ」を見極めることが大事となってくる。そこで、新生活を始めるにあたっての「お悩み」を、識者に質問し、おすすめの家電やガジェットを回答してもらった。どれも、無駄なくQOLを劇的に高めるアイテムばかり。後悔しない新生活のスタートダッシュを今すぐきめよう！

＊ ＊ ＊

【快眠＆疲労回復ギア】

Q. 最近、朝起きても前日の疲れが残ったままです。リカバリーできる最新ギアは？

＜CASE.01＞

A. 睡眠の質を高め、短時間でも深く回復する最新アイテムを使ってみましょう！

睡眠の質を高めることは、ビジネスパーソンにとって最高の自己投資です。音を遮断し、状態を可視化し、身に纏うだけで回復する。そんな最新ギアたちが、短時間での深い休息を可能にします。睡眠環境をアップデートし、テクノロジーの力を賢く借りて、明日のパフォーマンスを最大化しましょう。

1. スポーツブランドならではの身体にフィットするデザイン

TIGORA

「TIGORA SLEEP 長袖クルーネックシャツ」（2999円）

「TIGORA SLEEP ロングパンツ」（2999円）

滑らかな肌触りは就寝時も快適。上下揃えても約6000円という圧倒的なコスパは、リカバリーウェアの入門編として最適です（宇田川さん）

繊維に練り込まれた高純度セラミックスが身体の熱を吸収・再放射することで血行を促進。筋肉のハリやコリを緩和し、寝ている間に疲労回復をサポート。一般医療機器の認可ありのリカバリーウェア。

▲適度な伸縮性を備え、Tシャツ感覚で着られる。ゆとりあるシルエットが、極上のリラックスへ導く

2. 睡眠と疲労を可視化！ 心身を整えるスマートウォッチ

HUAWEI

「HUAWEI WATCH GT6 46mm ブラック・フルオロエラストマーベルト」（3万3880円）

高級感ある黒は、スーツにも休日服にも馴染む大人の品格を放ちます。汗に強いラバーベルトにより、スポーツ時も気兼ねなく着用できます（宇田川さん）

飛躍的に向上したロングバッテリーが常時装着を可能に。睡眠の質やストレス値を精緻に数値化し、アプリで一元管理。自身のコンディションを客観的に可視化する先進の一台。

▲睡眠段階や心拍数、呼吸数に加えてメンタルまでも分析。データに基づき、質の高い休息に向けた改善をサポート

3. 睡眠を科学した超軽量ノイズキャンセリング

Soundcore

「Sleep A30」（2万9990円）

独自の設計でオーダーメイド級の装着感を実現。前作よりノズルが短く、枕との干渉も軽減。朝まで続くスタミナも頼もしい点です（宇田川さん）

睡眠時の低周波を効果的に遮断し、イヤーチップが高周波もブロックする、睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホン。充電ケースがいびきを検知し、最適なマスキング音を自動再生。睡眠を耳から支える最新テクノロジーの決定版。

スタイリスト

宇田川雄一さん

ファッション＆モノ情報誌で活躍するスタイリスト。ビジネスからアウトドア、インテリアまで守備範囲は広い。身体と脳のリフレッシュを目的として、近所の川沿いや公園を日々ジョギングしている。

＜CASE.02＞

A. 日中に、筋肉のコリやハリを解消し、リフレッシュすることも大事です！

デスクワークによる肩こりや外回りの筋肉疲労は、血行を促してその日のうちにケアするのが理想です。最新ギアで筋膜を解きほぐし、入浴で深部から温める効率的な回復が、停滞した心身を素早くリセットしてくれます。この積み重ねが、明日への賢い戦略となります。

4. ただ寝転ぶだけで脳疲労も消し去る20分の瞑想

Shakti

「究極のシャクティセット プレミアム」（3万7000円）※枕とのセット価格

強烈な刺激のあとに訪れる圧倒的な解放感は、まるでサウナの「ととのい」のよう。脳を強制的にオフにする、入眠前の儀式としておすすめ（宇田川さん）

インド発祥の指圧療法を現代的に昇華。数千本のスパイクが背中を刺激し、血流を一気に促進。鋭い痛みが熱を帯びた快感へ変わり、強張った筋肉が解け、深い安らぎへと導かれる。

▲首や肩のカーブに密着し、的確な緩和効果を提供。ふんわりとした心地よさと、柔軟性を兼備

▲絶妙な弾力で背中全体を広範囲に解きほぐす。やわらかく通気性に優れたオーガニック素材が快適

▲深部へと届く鋭いスパイクがツボを瞬時に刺激。高い耐久性と3段階の選べる強度も魅力

5. わずか680グラムの軽さ！ 掌サイズのマッサージガン

Hyperice

「Hypervolt Go 2」（2万6400円）

マッサージガンのパイオニアだけあり、実力は本物。自宅はもちろん、職場や旅先でも手軽にプロ級のケアが叶います（宇田川さん）

わずか680gの軽量ボディに、トップアスリートも認める強力なトルクを搭載。片手で軽々と扱え、静音性にも優れるため、場所を選ばず、即座にリフレッシュができる。

6. 湯船で頭皮を掴み動かす至高のバスタイム

MYTREX

「HEAD SPA DEEP X」（2万3320円）

単なる指圧を超え、深層筋を鍛えながら解きほぐす新感覚の心地よさ。マッサージに加え、頭皮環境の改善や美顔ケアまでこれ一台で完結（宇田川さん）

シリーズ初のイオン機能を搭載。独自のEMSが深層筋を掴むように刺激し、凝り固まった頭皮を力強く解きほぐす。洗浄や浸透機能に加え、力強い揉み出しパワーを実現した最新モデル。

▲4種のアタッチメントが、頭皮から顔、全身の筋肉を的確に捉える。部位に合わせ、最適な揉み心地を選択可能

▲IPX7防水仕様。湯船で温まりながらの揉み出しは格別。温熱効果で筋肉が緩み、EMSの刺激がより深部へ届く

7. フォルムも美しい止水機能の加わった最新作

ReFa

「ReFa FINE BUBBLE U+ シルバー」（3万5000円）

打たせ湯のような刺激でマッサージ効果も。単に浴びるだけでなくリフレッシュできるので、快眠や翌日の集中力にも繋がります（宇田川さん）

ハンドルに待望の一時止水ボタンを配置し、操作性を追求した人気シャワーヘッドの最新機。代名詞のミストに加え、狙った部位を力強く叩くポイントジェットが、身体の凝りを効果的に解きほぐす。

▲4種の水流が頭皮を整え、不快なニオイを抑制。毛穴奥まで入り込み皮脂を吸着・洗浄して清潔感をキープする

>> 特集【新生活ベストバイ】

※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P48-49ページの記事をもとに構成しています

＜文／宇田川雄一＞

【関連記事】

◆日本発のリカバリーサンダルブランド・rigが本気で作った“疲れ知らず”のハイキングシューズ

◆AOKIのリカバリーウエアに家でも外出時にも着やすい”ワンマイルウエア”が追加！

◆100年超のスポーツウェアブランドが挑む新領域。チャンピオンのリカバリーウェア誕生