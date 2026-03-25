永作博美主演『時すでにおスシ!?』主題歌はCreepy Nuts
永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（4月7日スタート 毎週火曜後10：00）の主題歌が、Creepy Nutsの新曲「Fright」に決定した。主演の永作博美が演じる50歳の女性の再出発を描く本作に寄り添う楽曲で、第1話で初オンエアされる。ポスタービジュアルも同時解禁となった。
【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！
本作は、子育てを終えた主人公・待山みなとが“第2の人生”に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を亡くし息子中心の生活を送ってきたみなとが、自分の時間と向き合う中で、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学する。堅物講師・大江戸海弥役を松山ケンイチが務め、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが共演する。
主題歌「Fright」は、本作のために書き下ろされた楽曲で、再出発に伴う不安や葛藤、それでも踏み出す勇気を表現した1曲。Creepy NutsがTBSドラマの主題歌を手がけるのは、『不適切にもほどがある！』以来、約2年ぶりとなる。
R-指定は「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです」とコメント。永作も「この歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ」と楽曲への共感を語っている。
公開されたポスタービジュアルは、春らしい柔らかなイエローを基調に、鮨カウンターで対照的な表情を見せるみなとと大江戸の姿が印象的な仕上がり。桜や時計、魚をモチーフにした飾り寿司が周囲を彩り、作品の世界観をポップに表現している。
【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！
本作は、子育てを終えた主人公・待山みなとが“第2の人生”に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を亡くし息子中心の生活を送ってきたみなとが、自分の時間と向き合う中で、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学する。堅物講師・大江戸海弥役を松山ケンイチが務め、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが共演する。
R-指定は「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです」とコメント。永作も「この歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ」と楽曲への共感を語っている。
公開されたポスタービジュアルは、春らしい柔らかなイエローを基調に、鮨カウンターで対照的な表情を見せるみなとと大江戸の姿が印象的な仕上がり。桜や時計、魚をモチーフにした飾り寿司が周囲を彩り、作品の世界観をポップに表現している。