Razerは3月25日、eスポーツ向けワイヤレスマウスの新製品「Viper V4 Pro」とゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 Pro」を発売しました。

超軽量で低遅延なワイヤレスマウス

Viper V4 Proはブラックが約49g、ホワイトが約50gと、前モデル「Viper V3 Pro」と比べて約9％軽量化。シェルの厚さを最適化している他、内部構造を再設計して構造的な強度を確保して安定性と耐久性を実現しています。

ワイヤレス技術は「DeathAdder V4 Pro」で搭載された「Razer HyperSpeed Wireless Gen-2」を採用。クリックで平均0.24ms、モーションで平均0.36msの超低遅延を実現し、ポーリングレートは有線、ワイヤレスともに最大8000Hzを実現しています。光学センサーは「Razer Focus Pro 50K Optical Sensor GEN-3」を採用。モーション遅延を低減する「FrameSync」技術を初めて搭載し、必要なタイミングでのスキャンとレポートを実現します。ホイールには「Razer オプティカルスクロールホイール」を採用。メカニカルなスクロールエンコーダーと比べて約3.3倍の信頼性と一貫性を実現します。スイッチには「Razer オプティカルマウススイッチ Gen-4」を採用。メカニカルスイッチのように確かなクリック感を維持しながら高速応答と耐久性を実現する他、メカニカルスイッチで生じるダブルクリック問題を解消します。

PCとマウスの接続を媒介する半球形のドングルが付属。LEDインジケーターから接続ステータス、バッテリー残量、ポーリングレートを一目で確認できます。

メーカー希望小売価格は2万6980円（税込）です。

スピード特性から選べるゲーミングマウスパッド

Gigantus V2 Proは、5段階のスピード特性と、それぞれに対応したフォームの硬さ設計により、ユーザーのプレイスタイルに合った最適なものを選べるゲーミングマウスパッド。

超高摩擦でフリックの精度を最大化する「Max Control」、高摩擦で安定した微調整を実現する「Control」、中程度の摩擦でバランスの取れた操作感をもたらす「Balance」、低摩擦で素早いスワイプに対応する「Speed」、超低摩擦で圧倒的なスピードを実現する「Max Speed」の5タイプをラインアップします。メーカー希望小売価格は8980円（税込）です。

製品提供：Razer