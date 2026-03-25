◇オープン戦 ドジャース―エンゼルス（2026年3月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、オープン戦最終戦のエンゼルス戦に先発。圧巻の奪三振ショーで開幕に向けて万全の調整ぶりを見せた。

3月31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦でシーズン初登板することが決まっている大谷。開幕前最後のマウンドで順調な調整ぶりを示した。初回、先頭のネトをシンカーで、続くトラウトを97.3マイル（約156.6キロ）外角高め直球で、ともに空振り三振。3番・シャヌエルは遊ゴロに打ち取り、3者凡退で初回のマウンドを終えた。

2回には安打と四球で無死一、二塁のピンチを招いたが、アデルをカーブ、ローを98.5マイル（約158.5キロ）直球、そしてダーノーをカーブで3者連続の空振り三振。思うように制球できず、首をかしげる場面もあったが、確実にスコアボードに「0」を並べた。

勢いは止まらない。3回は先頭のペラザを97.8マイル（約157.4キロ）直球で見逃し三振。ネトは97.4マイル（約156.7キロ）直球、2番・トラウトはスイーパーでともに2打席連続の空振り三振に仕留めた。

オープン戦初登板となった18日（同19日）のジャイアンツ戦では、先発で4回1/3を1安打無失点。直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）を計測した。

試合前、ロバーツ監督は大谷の順調な調整ぶりを認めたうえで「毎回、6日や7日で固定される形ではないと思う。どう管理していくかが大きなポイントになる」と起用方針を口にした。そのうえで試合をつくる能力に信頼を寄せ「実際にそれができれば間違いなく候補に入る。疑いはない」とサイ・ヤング賞獲得も期待していた。