アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』（2026年7月24日公開提供：カルチュア・エンタテインメント 配給：ギャガ）の本編映像が公開となった。アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』の本編映像が公開に『隣人たち』は、ベルギーのアカデミー賞と呼ばれるマグリット賞で、監督賞・作品賞含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り