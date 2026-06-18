韓国代表チームの練習場に緊張が走った。現地６月17日、韓国メディアが一斉に報じたのは、北中米ワールドカップの第２戦・メキシコ戦に向けてトレーニングを行なう韓国代表を襲ったまさかの緊急事態だ。この日は冒頭以外で報道陣とファンをシャットアウトする非公開練習。韓国通信社『聯合ニュース』は「ワールドカップは、ピッチ内だけでなくピッチ外でも情報戦が繰り広げられる舞台だ。メキシコとの運命の一戦を前に非公開練