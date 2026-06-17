１７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ、アルゼンチン代表のメッシ（３８）がハットトリックを決め、アルジェリアを破ったことを報じた。スタジオにはカタールＷ杯のドイツ戦で決勝ゴールを決めるなど活躍し、ベスト１６入りに貢献した元日本代表ＦＷ浅野拓磨（スペイン１部マジョルカ）が出演した。メッシについてまず「意味がわからないですね。同じ