デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は敬遠球をサヨナラ安打した阪神・新庄が、その試合で守った意外なポジションを取り上げる。◇◇１９９９年６月１２日の甲子園での阪神−巨人戦は、延長戦に突入していた。４−４で迎えた十一回裏１死満塁の場面で、阪神は平尾博司（後に博嗣）に代え、代打に大豊泰昭を起用したが凡退。後続も倒