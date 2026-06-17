会談で握手を交わす高市首相（右）とEUのフォンデアライエン欧州委員長＝17日、フランス東部エビアン（代表撮影・共同）【エビアン共同】高市早苗首相は17日（日本時間同）、フランス東部エビアンでの先進7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせて欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長と会談した。両氏は防衛産業や先端技術分野での協力に加え、重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）強靱化に向けた協力深化で一致し