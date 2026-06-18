「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）鮮やかな緑の戦闘服を身にまとい、チームに垂れ込む暗雲を一掃した。阪神・大竹は６回３安打無失点で楽天打線を制圧した。「相手バッターがどんどん振ってきていたので、初球の入りから意識して投げていきました」と納得の快投だった。初回を三者凡退で立ち上がると勢いに乗り、二、三回も三者凡退とした。唯一のピンチは２点リードの五回１死一、三塁。村林と対峙（たいじ）した