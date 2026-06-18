「タケのためにも。決勝トーナメントで帰ってこれるでしょ、タケなら」日本代表は現地時間6月17日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施。DF長友佑都が取材に応じ、MF久保建英への熱い思いと、チームとしての強い覚悟を明かした。長友は「タケのためにも。決勝トーナメントで帰ってこれるでしょ、タケなら」と語り、強い信頼を寄せている。オランダ戦で負傷交代した久保が、全体