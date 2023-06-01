◆米大リーグドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに先発投手として名を連ねた。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１０分開始予定というハードスケジュールだが、５登板ぶりの「投手専念」で７勝目を狙う。前日１６日（同１７日）の同戦では０―０の６回先頭で先制＆決勝の