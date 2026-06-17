17日（水）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第2週の1戦目が行われ、バレーボール女子日本代表は女子セルビア代表と対戦した。 3日（水）より開幕したVNL2026。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督率いる女子日本代表は、予選ラウンド第1週を4連勝で飾っている。舞台をフィリピンに移した第2週、日本は1戦目でFIVB世界ランキング9位のセルビアと対戦し