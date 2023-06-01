中間発表で大谷がリーグ最多得票を獲得MLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン1次投票の中間発表を行い、ナ・リーグでは大谷翔平投手（ドジャース・指名打者部門）が116万5133票を獲得して最多得票と発表された。両リーグ合わせても最多の票数を獲得している。今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。ファン投票では各球団から各ポジション1人