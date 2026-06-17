とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6月19日(金)より国内のからあげ縁にて「青唐辛子からあげ」の販売を期間限定で開始する。■みずみずしさと刺激的な辛みが、初夏にふさわしい昨年8月に期間限定で販売し、好評を博した「青唐辛子からあげ」を2026年6月19日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始する。赤唐辛