ワールドカップの第２戦は、日本代表にとって第２戦は鬼門であると同時に、グループリーグの行方を左右する重要な一戦でもある。日本代表が過去７大会のワールドカップでグループステージ第２戦を戦い、唯一白星を掴んだのは2002年日韓大会のロシア戦。稲本潤一の決勝弾で１−０と勝利した試合だ。その後は2006年ドイツ大会でクロアチアとスコアレスドロー、2010年南アフリカ大会ではオランダに０−１、2014年ブラジル大会で