ポルトガルのまさかの足踏みに、母国ファンから落胆の声が相次いだ。現地６月17日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、FIFAランキング５位のポルトガル代表は、同46位のDRコンゴ代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−１のドローに終わった。ポルトガルは６分、左サイドを突破したペドロ・ネトのクロスにジョアン・ネベスが頭で合わせ、幸先良く先制する。しかし、DRコンゴも粘りを見