フィギュアスケートの、木下グループ所属選手および木下アカデミー生の氷上練習が１７日、京都府宇治市の木下スケートアカデミー京都アイスアリーナで公開された。世界ジュニア選手権女子４連覇などの実績を持ち、シニア本格デビューを控える島田麻央（１７）は得意のジャンプに加え、「表現力を高めること」をイメージしながらプログラムを確認した。１０月から始まるグランプリシリーズは、第２戦（カナダ）と第５戦（フィン