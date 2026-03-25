24日に正式発表

プロ野球界と女性アイドルグループとのコラボ企画に反響が広がっている。24日に詳細が発表され、ネット上では歓喜の声が続出した。

注目を集めたのは日本の女性アイドルグループ「乃木坂46」とパ・リーグのコラボ。乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。

乃木坂46の公式サイトなどで24日に正式発表され、乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）の6人がパ・リーグ6球場を訪問予定であることも判明。この一報にファンも大興奮の声をあげた。

「まさかのコラボ熱すぎる」

「人選が良すぎるのよ！」

「最高のコラボきた！野球もアイドルも楽しみすぎる！」

「ええ！！これは嬉しい」

「素晴らしいコラボですやん」

来場日程は3月29日のZOZOマリンスタジアム（ロッテ―西武）を皮切りに、7月にはエスコンフィールド（日本ハム―オリックス／2日）、京セラドーム（オリックス―日本ハム／19日）、ベルーナドーム（西武―オリックス／31日）を訪問。その後、みずほPayPayドーム（ソフトバンク―日本ハム／8月6日）、楽天モバイルパーク（楽天―ソフトバンク／9月19日）と続く。



（THE ANSWER編集部）