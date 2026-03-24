ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念し、11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、同番組内の企画として『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』の生放送が決定した。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画を多数用意。これまでの歩みとこれからを象徴する、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる仕組みだ。

番組内では、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がレギュラー出演するオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送。ネットニュースで話題の人物や、いわゆる“炎上”を経て表舞台から遠ざかった芸能人など、放送ギリギリを攻めた「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、再びネットを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していく。生放送ならではの暴露話が飛び出すか注目される。なお、ゲストは今後順次発表予定だ。

また、『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が生放送中に30時間のマラソンに挑戦する。『愛のハイエナ』内の人気企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、過酷な“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。道中には、山本の“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定となっている。

本企画の実施にあたり、山本は「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込みを寄せた。また、マラソン実施を聞いたさらば青春の光・森田は驚きの表情を見せつつ、山本に対して「絶対にタバコは吸わしてあげて！」とエールを送っている。

『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、および『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、いずれも無料で視聴可能だ。