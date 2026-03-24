トンツカタンが解散発表「考えて考えて考えた結果」 結成14年目での決断…トリオ解散も芸人は継続明言
お笑いトリオ・トンツカタン（お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑）が24日、解散を発表した。自身のYouTubeチャンネルで明らかにした。トリオは解散する一方、それぞれが芸人としての活動を続けるという。
【映像】涙する場面も…地上波番組で解散危機を語っていたトンツカタン
「トンツカタンからのご報告」と題した動画に3人で登場すると、森本晋太郎が「今回、トンツカタン解散という結論に至りました」と報告。続けて「応援していただいた皆様には、悲しいお知らせになってしまったのと、皆さんが応援してくださったからこそ、ここまでやられたなっていうのはめちゃくちゃ強く感じております」と語り、3人で頭を下げてファンに感謝の思いを伝えた。
解散の決断に至るまでに森本は「いろんな人に、いっぱい相談してもらって。テレビでも相談させてもらって。本当にうれしい言葉をたくさんかけていただきました」と明かし、「いろんな人にちょっと迷惑かけますが、こういった形で結論付けましたので受け止めていただけると」と語った。また森本はこれだけは言っておきたいとした上で「仲悪くなったわけじゃない。いろいろ考えて、考えて考えて考えた結果なんで」とした。
そして4月に開催予定のプロダクション人力舎の若手ネタライブ『どっきん！』には出演する予定であると伝え、「もし最後に生で見てやってもいいよと思った方は是非いらしていただけたらなという風に思います」と来場を呼びかけた。
トンツカタンはJCA21期生のお抹茶、森本晋太郎、櫻田佑によるお笑いトリオ。2012年に結成した。21日に行われた史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』では、お抹茶が決勝に進出していた。
また2月2日に放送されたTBS系『バナナマンのしらバナ！』ではトリオに解散危機が訪れていることを明かしていて、バナナマンが熱いアドバイスを送ったことが話題になっていた。
【映像】涙する場面も…地上波番組で解散危機を語っていたトンツカタン
「トンツカタンからのご報告」と題した動画に3人で登場すると、森本晋太郎が「今回、トンツカタン解散という結論に至りました」と報告。続けて「応援していただいた皆様には、悲しいお知らせになってしまったのと、皆さんが応援してくださったからこそ、ここまでやられたなっていうのはめちゃくちゃ強く感じております」と語り、3人で頭を下げてファンに感謝の思いを伝えた。
そして4月に開催予定のプロダクション人力舎の若手ネタライブ『どっきん！』には出演する予定であると伝え、「もし最後に生で見てやってもいいよと思った方は是非いらしていただけたらなという風に思います」と来場を呼びかけた。
トンツカタンはJCA21期生のお抹茶、森本晋太郎、櫻田佑によるお笑いトリオ。2012年に結成した。21日に行われた史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』では、お抹茶が決勝に進出していた。
また2月2日に放送されたTBS系『バナナマンのしらバナ！』ではトリオに解散危機が訪れていることを明かしていて、バナナマンが熱いアドバイスを送ったことが話題になっていた。