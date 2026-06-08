世界的な抹茶ブームを背景に、中国・浙江省で大規模な抹茶の生産が進んでいる。日本の抹茶と同じ方法で作られ、現地企業の生産量は少なくとも8000t以上と日本全体を上回っている。価格は日本産の半額以下。専門家は、日本産の抹茶にとって強力なライバルになってきていると語る。日本と同じ製法で高品質化進む深い緑色に染まった広大な茶畑。中国では今、大規模投資により抹茶の生産量が増加している。取材班：どこまでも続くこの