話題のドラマへの出演を重ねる女優・寺本莉緒さんの2nd写真集（撮影・菊地泰久、4月1日に講談社より発売）のタイトルが「RIO」に決定。表紙カットなどが公開されました。



【写真】写真集表紙の寺本莉緒さんは輝く笑顔です

5年ぶりとなる写真集の表紙は、オーストラリアのプールで見せた爽やかな笑顔の水着ショット。豊かなバストをぎゅっと押し当て、デコルテと美谷間を見せつけるまさに王道グラビアといえる1枚です。裏表紙カットはバスルームショット。どきっとさせる体育座りのヌーディーなポーズで、髪を後ろでまとめ、艶っぽい表情が印象的です。ミニＴシャツからタイトすぎて、まん丸バストがくっきり浮かび上がり、下半分が露わになるという過激なカットも公開されました。



写真集のタイトル「RIO」は寺本さんの下の名前であり、10年間の「寺本莉緒」のすべてが詰まった１冊であるという意味が込められています。写真集公式X（@rio_photobook）では、先行カットと発売イベント情報などを公開中です。



【寺本莉緒さんプロフィール】

てらもと・りお 2001年11月5日生まれ 広島県出身 ミスマガジン2018でミスヤングマガジンを受賞しグラビア活動をスタート。俳優としては『サンクチュアリ -聖域-』（Netflix）や『連続テレビ小説 おむすび』（NHK）など話題作への出演を重ねる。3月20日には、初主演映画『東京逃避行』の公開も控えている。