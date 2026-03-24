2024年12月6日、54歳の若さで急逝した女優で歌手の中山美穂さん。「ミポリン」の愛称で多くの人に愛された中山さんの公式サイトが、ネット上から姿を消す日が迫っている。

【写真】18歳とは思えない魅力、アイドルの頂点へ駆け上がった中山美穂さん

中山美穂オフィシャルサイト閉鎖の発表

中山美穂オフィシャルサイトは3月23日、「【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内」と題した告知を掲載。「2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と発表した。

公式サイトの閲覧可能期間は2026年3月31日23時59分まで。それ以降はアクセスできなくなる。なお、公式ファンクラブ『Langue de Chat』は、すでに2025年3月31日をもってサービスを終了している。

公式サイト閉鎖の発表を受け、ファンからは《ミポリンは永遠のアイドルだった事一緒忘れません》《中山美穂さんのオフィシャルサイトが閉鎖されると改めて寂しいし切ないです》《同じ時代を一緒に過ごせたことは私の宝物》と悲痛な声が相次いだ。

「中山さんの公式サイトは、プロフィールや出演作品、会員コンテンツなど、ファンにとって中山さんの存在を確認できる場所でした。訃報から約1年3か月。時間の経過とともに悲しみが和らいできたファンにとって、サイトの閉鎖は『喪失の第二波』として受け止められているのではないでしょうか」（アイドル誌ライター）

最後の砦はインスタグラムのアカウント

中山美穂さんは1970年3月1日、東京都小金井市生まれ。1985年にドラマ『毎度おさわがせします』で女優デビューし、同年シングル『C』でアイドル歌手デビュー。日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。

『世界中の誰よりきっと』『ただ泣きたくなるの』『色・ホワイトブレンド』など数々のヒット曲を生み出し、女優としても『眠れる森』『Love Letter』『東京日和』など多くの作品で存在感を示し、1980年代後半から1990年代にかけては、工藤静香、南野陽子、浅香唯とともに「アイドル四天王」と呼ばれ、時代を象徴するスターだった。

2024年12月6日、東京都渋谷区の自宅浴室で倒れているところを発見され、その場で死亡が確認された。入浴中の不慮の事故と報じられ、クリスマスコンサートの大阪公演を直前に控えていたタイミングでの悲報に、ファンは「信じられない」「信じたくない」と日本中に衝撃を与えた。

「亡くなる前日の5日にはインスタグラムにルイーズ ブルジョワ展に訪れたことを報告していただけに、ファンのショックは大きかったことかと思います。中山さんのインスタグラムには、いまだに誕生日のお祝いコメントなどが更新され続け『インスタだけはこのまま残してほしい』との声が殺到しています」（前出・アイドル誌ライター）

公式サイトやファンクラブの閉鎖は、運営コストやドメインの維など現実的な事情もある。しかし、ファンにとっては「もう一度会いに行ける場所」が失われる。

インスタグラムのアカウントが残り続けることを祈りたい─。