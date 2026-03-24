俳優若葉竜也（36）が24日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。炎上騒動の真相を語った。

ゲストの若葉は、マネジャーを落ち込ませてしまったエピソードとして「僕、朝の番組に出て大炎上したことがありまして」と自身の炎上騒動を回想。出演したフジテレビ系ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」の宣伝をするため同局「めざましテレビ」に登場した時のことで、若葉の様子が「無愛想」「態度が悪い」としてSNS上で騒ぎになった。

若葉は「真相を話すと、僕、めちゃくちゃにこやかにしてるつもりだったんです」と説明。パーソナリティーのパンサー向井慧から「別に朝早いから機嫌が悪いとか…」と聞かれると、「全然ない」と強調した。また「あの番組の空気が合わないとか。全くない？」と確認されると、若葉は「多少ありましたよ。イラッとしたなとかってありましたけど」とぶっちゃけつつ「でもまあ（番組に）出てるんで、ちゃんとしようと思っていたんです。そしたら自分が思ってるよりも、さらにはつらつじゃなきゃいけなかったっていうことだった。すごいギャップだったんです」と想像以上に自分が無愛想に見えていたことに苦笑した。

素の若葉を知る周囲の評価は上々で「めっちゃよかったみたいな感じだったんです、終わった後に。『ナイスナイス』みたいな。『にこやかだったね』みたいな、みんな。ハードルがだるだるになってる」。しかし直後に炎上騒ぎとなり「マネジャーは『はあ…』って」と申し訳なさそうに語った。

その日のSNSについては「3回トレンド入ったんです、1日で」と大反響。1度目は「めざまし」出演、2度目は共演井浦新が自身を擁護したことでトレンド入りしたが「3回目はオンエア後に入って」と振り返った。向井が「最後正当にちゃんと役者の仕事で入るという」と賛辞を送ると、若葉は改めて「態度が悪くて俺がイライラしてて、それで炎上したらそれはするよなと思うんですけど、マジでビックリしたんです。マジかよと思って。ビックリしました」と自身にとっても想定外の炎上だったと笑っていた。