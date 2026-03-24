「26万人」予想も実際は5分の1以下…BTSライブ“過剰規制”批判に警察庁長官が反論「過剰なぐらいが良い」

ソウルの光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演をめぐって、警察による周辺の規制が過剰だったとの批判が一部で上がるなか、警察庁長官が「過剰なぐらいが良い」と反論した。

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ソウル警察庁のパク・ジョンボ長官は3月23日、ソウル鍾路区内資洞（チョンノグ・ネジャドン）の庁舎で開かれた定例記者懇談会で「中東情勢によるテロの脅威を考慮し、今回のイベントは安全を最優先に考えた。不便なことも多かったかと思うが、ほとんどの市民はしっかりと協力してくださった」と述べた。

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パク長官は、BTSの公演に所属事務所HYBEの発表で10万4000人（ソウル市推計で4万8000人）が集まり、当初の予測値だった「26万人」を大きく下回ったことに関連して、「崇礼門（スンネムン）まで人混みで埋まった場合、26万人が入り得るという最悪の事態を想定して備えた」とし、「市民の安全に関しては、不十分であるよりは過剰なぐらいが良いと考えている」と説明した。

警察は今回の公演に関連し、計74件の緊急通報（112番）を受け付けた。パク長官は、通報の大部分が交通の不便や騒音などに関する内容だったとし、「現場での対応も無難だった」と説明した。公衆への脅迫に関する通報も3件あったが、加害者が酒に酔っていたり、精神疾患を患っていたりした事実を確認し、事案を終了したという。

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パク長官はBTSの公演について、「高い市民意識と関係機関との円滑な協力により、安全かつ秩序ある形でイベントを締めくくることができた」と評価している。

（記事提供＝時事ジャーナル）