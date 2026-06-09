SEVENTEEN（セブンティーン）のグループ内ユニット「V8」が、世界的に有名なプロデューサーの支援を受ける。V8はVERNON（バーノン＝28）とTHE 8（ディエイト＝28）が結成したデュオ。大手エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）傘下プレディス・エンターテインメントは8日「V8は29日にチーム名と同名の初ミニアルバム『V8』を発売する」と発表した。韓国通信社のニュース1は同日「今回の新作は、過ぎ去った時間の中で経験したさま