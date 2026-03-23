「マナラ」と「パンとエスプレッソと」が初コラボ！ 春夏に欠かせないビタミンをおいしくチャージできる美スイーツが登場
看板製品である「マナラ ホットクレンジングゲル」が累計販売本数2,900万本を突破するなど人気のマナラが、素材と空間にこだわったベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」とタッグを組み、春夏のビタミンチャージをサポートするスイーツを発表しました。
■「食べて、楽しんで、整える」をテーマにしたコラボレーション
今回、全国8店舗の「パンとエスプレッソと」系列にて提供されるのは、「じゃばらとフローズングリークヨーグルト オレンジとアプリコットのキャラメルソース」で、ジェラートとシェイクの2パターンで用意されています。
発表会には、マナラを販売する株式会社ランクアップの岩崎裕美子代表、「パンとエスプレッソと」を運営する株式会社日と々とでマネージャーを務める小嶋茜音さんに加え、マブチメディカルクリニックの馬渕知子院長も参加。馬渕院長はスキンケアには外からのケアだけでなく、食べることで体内からケアすることも大切と話します。「ビタミンはコラーゲン生成や血流の維持など肌の土台づくりに欠かせません。また、発酵をしっかりさせ、たんぱく質もとれるグリークヨーグルトは、腸内環境を意識した内側からのケアにぴったり」とコラボメニューの素材に納得。
「じゃばらとフローズングリークヨーグルト オレンジとアプリコットのキャラメルソース」は5月31日（日）までの期間限定で提供されます。さらに、本メニューを注文すると数量限定で「マナラ ホットクレンジングゲル マッサージプラス」使い切りパウチ1回分を3包プレゼントするというキャンペーンもスタートしています。まさに外と内からの春夏スキンケアが楽しめそう。
■キャンペーン概要
コラボメニュー ： じゃばらとフローズングリークヨーグルト オレンジとアプリコットのキャラメルソース
販売価格 ( 税込 ) ： ジェラート（シングル） 700円 ／ シェイク 900円
販売期間 ： 2026年3月17日（ 火 ）〜 5月31日（日）
販売店舗 ： ジェラートとエスプレッソと ／ 花ナ々ナ ／ パンとエスプレッソと GINZA LOUNGE ／ パンとエスプレッソと 由比ガ浜商店 ／ パンとエスプレッソと 珈琲製作所 ／ 囲と囲曲 ／ パンとエスプレッソと 異人館 ／ パンとエスプレッソと 姫路城 全8店舗
SNS キャンペーン ： マナラの公式 X（ @manara_jp) またはInstagram (@manara_japan) と 、パンとエスプレッソと 公式 X（＠ BREADESPRESSO ）またはInstagram（ @bread.espresso.and.official ）をフォローし 、注文したコラボメニューの 写真と共に「#ぷるんと春肌コラボ 」をつけて投稿。抽選で各20名に「マナラ ホットクレンジングゲル マッサージプラス」1本をプレゼント！
応募期間 ： 2026年3月17日（ 火 ）〜 5月31日（日）23:59